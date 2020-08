Dl agosto: Giacomoni, 'Fi-Fdi-Lega presentino insieme controdecreto'

08 agosto 2020 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “Il centrodestra è maggioranza nel Paese perché è la coalizione delle tre C: competenza, coerenza, credibilità. Siamo l'unica alternativa a questa maggioranza perché portatori sani di idee in grado di assicurare sviluppo e crescita del nostro Paese. Di fronte a un dl agosto assolutamente deficitario, miope e timido le forze politiche che non si riconoscono in questa governo hanno il dovere di mostrarsi unite in Parlamento per tentare di migliorare questo provvedimento. Lancio una proposta: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega uniscano gli sforzi e presentino un contro-dl agosto". Lo sottolinea Sestino Giacomoni, deputato di Fi e componente del coordinamento di presidenza del partito.

"Emendiamo questo testo -aggiunge- con proposte unitarie, chiare, coraggiose, sostenibili e che guardino tanto all'oggi quanto al domani. Proseguiamo sulla strada tracciata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini con la lettera al 'Sole 24 ore del 29 luglio scorso”.