Marcinelle: Salvini, 'difendiamo memoria italiani, no paragoni con sbarchi a Lampedusa'**

08 agosto 2020 a

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L'8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Marcinelle in Belgio, morirono 262 persone tra cui 136 italiani. Non dimentichiamo quella tragedia e non dimentichiamo chi ha lasciato l'Italia per lavorare, con onestà e voglia di fare. Difenderemo la loro memoria da chi ne sporca il ricordo paragonandoli a chi sbarca a Lampedusa oggi, con barboncini e cellulari". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.