Ponza, ragazzo trovato morto in un giardino con ferita alla testa

09 agosto 2020

Latina, 9 ago. (Adnkronos) - Un ragazzo di circa 25 anni è stato trovato morto in un giardino di un'abitazione privata a Ponza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane stava camminando sui terrazzamenti che portano al mare quando sarebbe scivolato. Il giovane era in costume e non aveva con sé documenti. I carabinieri propendono al momento per l'ipotesi di incidente ma sarà l'autopsia a dare maggiori dettagli sulla vicenda.