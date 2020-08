Inps: Mulè, 'chi ha preso bonus esca allo scoperto'

09 agosto 2020 a

a

a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Si resta perplessi e sconcertati, per tacere della vergogna, nel leggere su 'Repubblica' che cinque deputati hanno ottenuto il bonus destinato alle partite Iva durante l'emergenza Covid. Molti di noi, nei mesi dell'emergenza e non solo, hanno destinato in tutto o in parte l'indennità di parlamentare in favore di chi era in difficoltà o lottava in prima linea. Accanto a noi c'era invece qualcuno che senza alcun rispetto ha intascato il bonus. Per dissipare qualsiasi dubbio sarebbe il caso che chi ha usufruito del bonus esca volontariamente allo scoperto e spieghi se, magari e auspicabilmente, si è trattato di un errore dovuto allo zelo di un consulente. Non c'è alcun segreto da proteggere ne' alcuna privacy da tutelare nell'attività di un parlamentare: tutto deve avvenire alla luce del sole. Chi ha intascato spieghi, restituisca (se non l'ha già fatto) e si chiuda al più presto questa tristissima pagina”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera.