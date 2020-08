Inps: Gelmini, 'bonus a tutti stortura da evitare, restituisca chi non aveva difficoltà'

09 agosto 2020 a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “Il fatto che la legge consenta a chiunque di chiedere il bonus Inps per le partite Iva rende legalmente lecito ma moralmente ed eticamente inaccettabile che un deputato -ma anche chi non ha avuto alcun danno economico dal Covid- ne abbia fatto richiesta e lo abbia ricevuto. Quei fondi erano per persone in grave difficoltà, chi ne ha approfittato dovrebbe immediatamente autodenunciarsi e restituire subito i soldi. Una riflessione: magari il governo potrebbe scrivere meglio le leggi per evitare simili storture”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.