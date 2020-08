Inps: Morra, 'triste per chi ha preso bonus ignorando vera sofferenza'

09 agosto 2020 a

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Leggo che ci sono anche duemila percettori del bonus tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Oltre che un noto conduttore Tv. Posto che le indennità dei consiglieri comunali non sono affatto paragonabili a quelle dei parlamentari, e lo stesso vale per i sindaci dei tanti piccoli comuni che affollano l'Italia, e dunque non si deve fare di tutta l'erba un fascio, mi vergogno io per questi soggetti che non hanno ritenuto di non aver diritto ad una misura che valeva per chi stava soffrendo". Lo afferma Nicola Morra, senatore M5S e presidente della commissione parlamentare Antimafia.

"Non so se sapremo chi siano stati questi campioni, né francamente mi interessa. Ma la delusione, la tristezza, credetemi, sono forti. Se vogliamo salvarci come Paese -conclude- è su questa mentalità che dobbiamo incidere, trasformandola”.