Usa: Conte, 'tradizionale alleato, intesa solida con qualsiasi Presidente e governo'

09 agosto 2020

Brindisi 9 ago. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti sono il nostro tradizionale alleato e sono convinto che non cambierebbe nulla nei rapporti tra Italia e Stati Uniti anche se un domani non dovesse esserci Giuseppe Conte. I rapporti sono così tradizionali, storici, forti che chiunque ci sia al governo dall'una e dall'altra parte non deriveremmo nessuna conseguenza negativa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell'ambito dell'evento ‘La Piazza'.