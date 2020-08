Migranti: Nissoli (Fi), 'governo li preferisce ad italiani all'estero'

10 agosto 2020 a

a

a

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Continuano ad esserci italiani all'estero, iscritti all'Aire, residenti in quei Paesi da cui non possono tornare in Italia in aereo, neanche facendo la quarantena, a meno che non ci siano gravi motivi di salute, mentre ci sono immigrati che non hanno nemmeno la cittadinanza italiana e arrivano via mare, venendo accolti su navi di lusso per fare la quarantena! Inconcepibile!" Lo aferma Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.

"Ho scritto al ministro Speranza, ho scritto al presidente Conte, ma niente da fare: a questo governo, gli italiani all'estero -aggiunge l'esponente azzurra- sono meno graditi dei migranti che arrivano dal Mediterraneo".