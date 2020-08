AppGallery continua a prosperare nel mercato Italiano

10 agosto 2020 a

a

a

L'AppGallery italiana continua a crescere, mettendo a disposizione degli utenti italiani una maggiore varietà di app interessanti e di buona qualità.

Come riconoscimento dei suoi partner impegnati in Italia, AppGallery ha dimostrato il potere del marketing regionale per cinque delle sue app più popolari.

SHENZHEN, Cina, 8 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Grazie all'offerta ai propri clienti delle nuove app più innovative, nel corso dell'ultimo anno l'AppGallery italiana ha continuato a crescere. Per celebrare questo successo sul mercato locale, cinque partner sono stati selezionati per provare il valore del marketing regionale nell'ambito di una campagna globale. Ispirando gli sviluppatori a realizzare il potenziale di business delle proprie app con AppGallery, la campagna si svolge in 20 paesi, tra cui l'Italia.

AppGallery: un mercato che aggrega app globali e locali di alta qualità

Uno dei tre principali mercati di app a livello globale, AppGallery privilegia le esigenze diversificate del suo pubblico mondiale fornendo le app migliori e più nuove sia a livello globale che locale. I 460 milioni di utenti attivi di AppGallery in 170 regioni diverse dimostrano la crescita della piattaforma, che presta particolare attenzione alle esigenze degli utenti.

Huawei si rivolge agli sviluppatori locali, invitandoli ad inserire le loro app su AppGallery per soddisfare la domanda dei consumatori e, allo stesso tempo, sostenere il mercato locale. Con offerte tecnologiche innovative e un supporto avanzato al marketing, AppGallery offre agli sviluppatori un percorso competitivo.

In qualità di uno dei mercati chiave di AppGallery, l'Italia ha registrato un'accelerazione della diffusione delle app locali. L'AppGallery italiana è stata in grado di fornire ai clienti l'accesso ad alcune delle app e servizi locali più richiesti. I consumatori possono ora usufruire di app quali HYPE, UBI Banca, Satispay, IT TAXI, Bolt, Lidl, TheFork, Vova, Transit Directions di Moovit, e ClasseViva, tutte disponibili nella AppGallery.

Assistere la crescita dei partner attraverso la promozione regionale

A dimostrazione dell'impegno di AppGallery a favore della crescita del mercato italiano nell'ambito della campagna globale, cinque delle app più popolari del Paese sono state selezionate per un'ulteriore promozione regionale, in modo da rafforzare ulteriormente l'influenza del brand.

Incoraggiando i partner a realizzare il proprio potenziale di business attraverso un marketing mirato, la campagna dimostra il valore del sostegno promozionale di AppGallery. I cinque partner sono stati pubblicizzati tramite spot televisivi e le piattaforme regionali di AppGallery, con video creati appositamente e immagini di supporto.

Nell'ambito della campagna nel suo complesso, i partner di AppGallery in Italia hanno beneficiato di una maggiore visibilità del proprio marchio sul mercato locale, con un conseguente aumento del download delle app e dell'engagement.

Facendo leva su estese capacità di marketing, le seguenti app hanno ricevuto sostegno addizionale nel quadro della campagna:

Ogni partner ha registrato un'impennata nei download degli utenti, con le risorse di marketing regionale di AppGallery a guidare tale progresso.

L'impegno di AppGallery

Grazie al suo impegno sul mercato italiano, AppGallery ha stimolato il numero di download e l'impegno dei consumatori sulle sue app locali. Sostenendo gli sviluppatori nelle principali regioni di mercato, AppGallery può garantire ai propri clienti la migliore selezione possibile di app.

AppGallery è impegnata ad ascoltare i propri clienti. Attraverso il servizio di "Wish List", cioè delle applicazioni desiderate, gli utenti possono indicare quali app vorrebbero vedere su AppGallery, ricevendo una notifica una volta che la nuova app è disponibile. Da gennaio 2019, AppGallery ha aggiunto oltre 580 nuove app in risposta alle indicazioni della Wish List.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: https://developer.huawei.com/consumer/en/huaweihealth

Per altri esempi di partnership e discussioni, visitare il forum degli sviluppatori HUAWEI: https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home?fid=0101246461018590361