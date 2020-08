IronFX supporta i trader con nuova scuola di trading

10 agosto 2020 a

LIMASSOL, Cipro, 10 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Il broker leader del trading online, IronFX, si appresta a lanciare una sezione formativa completa sul proprio sito web, volta a soddisfare le crescenti esigenze della comunità di trader.

La scuola di trading di IronFX si incentrerà su materiale relativo al trading pensato in modo specifico per le esigenze dei trader sia professionisti sia principianti. IronFX si adopera per ampliare la propria offerta e soddisfare i bisogni dei trader nel mondo. La scuola di IronFX presenterà le ultime notizie finanziarie, strategie per investimenti in valuta utili ed efficaci, sezioni dedicate al trading per utenti professionisti e alle prime armi, oltre a materiale formativo di livello introduttivo in una sezione dedicata alle operazioni in valuta articolata in ordine alfabetico. Non mancheranno inoltre il calendario economico, filmati e articoli utili di supporto ai trader.

Nonostante la pandemia di Covid-19, il team di IronFX ha lavorato sodo per venire incontro alle esigenze dei trader e continuerà a farlo sulla scia della crescita esponenziale messa a segno dall'azienda negli ultimi mesi.

Andreas Efstathiou, analista senior presso IronFX, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati e attendiamo con impazienza il lancio della nuova sezione del sito web. Riteniamo che il materiale sul trading, che abbraccia una vasta gamma di interessi con informazioni sul trading, si rivelerà estremamente utile per tutti i nostri trader, che avranno la possibilità di utilizzare e riconsultare le risorse fornite nel loro percorso di investimento, verificando le strategie e offrendo commenti. Il trading online richiede l'apprendimento, il collaudo e la messa in pratica di strategie, nonché lo scambio di idee all'interno di una comunità. La nostra scuola di trading non rappresenterà semplicemente un serbatoio di informazioni, sarà altresì uno spazio dove scambiare idee con i trader, migliorando al contempo i servizi offerti".

Il trading online rappresenta un contesto competitivo e IronFX è determinata a restare sulla cresta dell'onda in termini dei trend più recenti e di necessità dei clienti. Siamo consapevoli della necessità di crescere assieme ai nostri clienti, di adattarci e innovare man mano che progrediamo. Da anni ormai ci adoperiamo per creare un ambiente senza pari per il trading online, che ci permetta di offrire accesso a una vasta gamma altamente diversificata di strumenti di trading. Il nostro unico obiettivo è continuare a essere un'opzione valida in un settore esigente e continueremo a offrire prodotti e servizi preziosi e utili per i nostri trader.

Avvertenza sul rischio: tutte le attività di trading sono soggette a rischio. Potresti perdere la totalità del capitale.

