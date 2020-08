Torna Umbria Green Festival, a settembre la quinta edizione

10 agosto 2020 a

Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Torna il primo festival green dell'Umbria giunto quest'anno alla quinta edizione. Umbria Green Festival, organizzato dall'associazione culturale De Rerum Natura, con la segreteria organizzativa di Techne srl, in collaborazione con la Regione Umbria e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente, si terrà dal 17 al 20 settembre nel territorio di Perugia, Assisi, Narni e Terni.

Il palcoscenico del festival coinvolgerà anche alcuni dei maggiori luoghi d'interesse storico-naturalistico dell'Umbria quali la Foresta Fossile di Dunarobba e l'area archeologica di Carsulae, dove si terranno alcuni dei principali reading e dibattiti. L'edizione 2020 riparte dalla riflessione su cambiamenti climatici, turismo e mobilità sostenibile.

“Siamo uno dei pochi festival a svolgersi regolarmente, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia - spiega Daniele Zepparelli, direttore artistico di Umbria Green Festival - Abbiamo creduto fosse importante non fermarci e, proprio partendo dal momento storico che stiamo vivendo, proporre un confronto a 360 gradi, dalle tematiche ambientali all'economia, dalla tecnologia applicata al paesaggio all'economia circolare. Avremo incontri con gli studenti, dibattiti ma anche contaminazioni letterarie e teatrali”.

Il Festival propone diversi percorsi possibili con il coinvolgimento di noti divulgatori come Mario Tozzi e Valerio Rossi Albertini, nonché firme della letteratura internazionale come lo scrittore Amitav Ghosh che interverrà in collegamento da New York e tanti altri.

A concludere l'iniziativa, che si svolge all'interno della Settimana europea della mobilità, il raduno della mobilità elettrica: la carovana elettrica, composta da auto, biciclette ed altri veicoli, provenienti da tutta Italia, attraverserà la Regione a zero emissioni, fino ad Assisi.

Umbria Geeen Festival da sempre collabora con le associazioni del territorio, in modo particolare con Il Garden Club Terni e l'Associazione Gutenberg, associazioni che sono diventate parte integrante della manifestazione e co-organizzatrici con progetti dedicati alle scuole.