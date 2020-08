Meteo: Lombardia, domani massime fino a 36 gradi, possibili temporali

10 agosto 2020 a

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - Un promontorio di alta pressione domina la circolazione atmosferica sull'Europa Centrale determinando sulla Lombardia tempo soleggiato con temperature sopra la media del periodo e precipitazioni limitate a locali episodi temporaleschi principalmente sulle zone montane. Da giovedì 13 probabile maggiore possibilità di temporali e ritorno delle temperature nella norma. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, martedì 11 agosto, nuvolosità irregolare e variabile: fino al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, dal primo pomeriggio in aumento, in particolare sulle zone montane. Precipitazioni: locali rovesci temporaleschi nel pomeriggio e in serata sulle zone montane, occasionalmente sulle zone di pianura, in particolare su quelle occidentali. In pianura minime tra 20 e 22 gradi, massime tra 31 e 36 gradi.