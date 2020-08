Banderas positivo al Covid: "Compleanno in quarantena"

10 agosto 2020 a

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Antonio Banderas è positivo al coronavirus. Lo comunica lo stesso attore spagnolo con un post su Twitter nel quale dice di essere "costretto a festeggiare il suo sessantesimo compleanno (che cade proprio oggi, 10 agosto, ndr) in quarantena perché sono risultato positivo alla malattia Covid-19 causata dal coronavirus. Mi sento relativamente bene, solo un po' più stanco del solito - scrive l'attore - e confido di guarire il prima possibile, seguendo le indicazioni dei medici che spero mi consentano di superare la malattia che mi ha colpito e che sta infettando in giro per il pianeta".

Banderas aggiunge infine che approfitterà di "questo isolamento per leggere, scrivere, riposarsi e fare piani per cominciare a dare senso ai miei sessant'anni appena compiuti ai quali arrivo pieno di desiderio e di illusioni. Un forte abbraccio a tutti. Antonio Banderas".