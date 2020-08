10 agosto 2020 a

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - Resta stabile il numero dei pazienti ricoverato in terapia intensiva (9) in Lombardia a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 74.504 (+72), di cui 1.429 dimessi e 73.075 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 150 (-5). Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull'emergenza sanitaria.