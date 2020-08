Vaccino Covid, allo Spallanzani dal 24 agosto test su 3 volontari

10 agosto 2020 a

a

a

Milano, 10 ago. (Adnkronos Salute) - "Sulla base della selezione effettuata allo screening, si prevede di vaccinare il

"I test di screening - informa il centro - saranno effettuati per tutto il corso dello studio e serviranno a selezionare le persone idonee per testare la sicurezza del vaccino in questa fase precoce di sperimentazione (Fase I)". I primi volontari saranno immunizzati i a fine agosto e "nel corso dei giorni successivi i vaccinati saranno attentamente monitorati. Se non si osserveranno eventi avversi significativi i successivi 3 volontari, che riceveranno una dose più alta, saranno vaccinati tra il 7 e il 9 di settembre".