Milano: De Corato, 'calo furti in casa per cittadini sfiduciati che non denunciano'

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - "La Questura di Milano oggi ha annunciato che nel capoluogo lombardo nel periodo compreso tra giugno e luglio i furti in appartamento sono diminuiti del 30%. La diminuzione del numero dei furti in casa probabilmente è spesso causata dalla mancanza di fiducia da parte dei cittadini che, certi di non riuscire a recuperare il mal tolto ne di trovare il colpevole, sempre più spesso rinunciano a denunciare l'episodio". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

Per prevenire i furti in casa "è sempre utile tenere presenti le 7 regole fondamentali elaborate con l'Anaci di Milano (Associazione nazionale amministratori condomini italiani): evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media; non diffondere sui social immagini di oggetti preziosi; non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere; non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie; chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada; lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi; nel dubbio, rivolgersi sempre alle forze dell'ordine".