Castellani Shop brilla fra “Le Stelle dell'e-commerce 2020/2021”, premio Corriere della Sera

11 agosto 2020 a

a

a

(Milano, 11 agosto 2020) - Milano, 11 Agosto 2020 - A distanza di poche settimane dall'iscrizione nella top 5 di “Forniture Industriali” stilata dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF),

Alla base del risultato c'è un'indagine che ha considerato sia criteri oggettivi, grazie al contributo di tester professionisti, sia parametri soggettivi. Tra questi troviamo 20mila valutazioni degli utenti, frutto di questionari digitali sull'esperienza d'acquisto negli store online preferiti.

Quanto agli ambiti tematici affrontati dal questionario, figurano la struttura e la facilità d'uso, la sicurezza, i metodi di pagamento, l'acquisto, la consegna, il servizio clienti e le performance tecniche.

È prevista la pubblicazione della classifica all'interno de L'Economia (settimanale dedicato all'economia del Corriere della Sera) del 7 settembre 2020 e sul sito www.corriere.it. Il sigillo “Le Stelle dell'E-commerce 2020/2021” diventa quindi un nuovo premio che attesta lo status di eccellenza di Castellani Shop nell'intero panorama nazionale.

Castellanishop.it, lo store digitale certificato dal Marchio Unico Nazionale

Castellani Shop è l'e-commerce di Castellani Srl, impresa impegnata da oltre sessant'anni nella produzione di scaffalature metalliche e soluzioni d'arredo per uffici e attività commerciali. Lo store digitale propone infatti elementi d'arredo per negozi, uffici e industrie. Prodotti completamente Made in Italy, come rivela il certificato MUN (Marchio Unico Nazionale).

L'attenzione riposta sulla soddisfazione del cliente è dimostrata dal rispetto di norme e regolamenti in materia di qualità e sicurezza. Ciò porta ad articoli durevoli, progettati adottando criteri di funzionalità e usabilità.

Oltre al riconoscimento dell'ITQF e al prestigioso attestato de “Le Stelle dell'E-commerce 2020/2021”, Castellani Shop ha conseguito anche il Sigillo Netcomm (Consorzio del Commercio Digitale Italiano).

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzie SEO&Digital PR