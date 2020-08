Bergamo: rischia di annegare nel Brembo, grave 13enne

11 agosto 2020 a

Milano, 11 ago. (Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni è in gravi condizioni dopo essersi tuffato nel fiume Brembo a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando il ragazzo non è riemerso dalle acque del fiume. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori di Treviglio, che sono riusciti a recuperarlo. Il 13enne, in arresto cardiocircolatorio, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione ed è stato portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono anche intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.