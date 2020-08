Brevetti: Mandelli (FI), 'su candidatura di Milano ritardo inaccettabile'

24 agosto 2020 a

a

a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - "Sono quasi due anni che sollecitiamo i governi che si sono succeduti a lavorare alla candidatura di Milano per ospitare la sede del Tribunale dei brevetti nella consapevolezza che, dopo lo schiaffo ricevuto con la mancata assegnazione dell'Ema, non potevamo sprecare questa nuova opportunità. Forza Italia è stata la prima a sollevare la questione con una mozione parlamentare sul tema, a mia prima firma, presentata nel dicembre 2018: purtroppo da allora non si è mosso quasi nulla". Così il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli.

"Milano, già sede di una divisione locale del Tribunale stesso, è in possesso di tutti i requisiti logistici e delle competenze giurisdizionali, professionali e imprenditoriali per far valere la propria candidatura. Ciò che manca è la determinazione politica dell'esecutivo nel portare avanti la nostra posizione. Mancano pochi giorni e siamo in un ritardo inaccettabile: se il governo si lascerà sfuggire anche questa opportunità si assumerà una grave responsabilità", conclude Mandelli.