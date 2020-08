24 agosto 2020 a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - In Lombardia c'è solo un caso in più a finire in terapia intensiva per il covid19 rispetto a ieri, portando a 15 il totale dei casi 'gravi', che necessitano delle cure dei rianimatori. I ricoverati non in terapia intensiva sono in tutto 153, cinque in più rispetto a ieri.