24 agosto 2020

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - La chiamata al 118 scatta poco dopo mezzogiorno: a Mezzoldo, in provincia di Bergamo, un uomo di 54 anni, M.V. si sente male e perde conoscenza dopo essere stato punto sul corpo da più vespe. La sua è una grave reazione allergica e i sanitari lo trasportano in codice giallo, con il volto e il collo già gonfi per l'edema allergico, all'ospedale di San Giovanni Bianco.