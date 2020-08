Fase 3: Caio, 'segnali economici positivi ci sono, puntare su grande progettualità'

25 agosto 2020 a

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Siamo in un fase delicata: persistono elementi di incertezza ma i segnali positivi ci sono e sono chiari. E' il momento di puntare su una grande progettualità con una prospettiva di lungo termine per rendere stabile e duratura la ripresa e ridurre l'incertezza". Ad affermarlo, in un'intervista all'Adnkronos, è il presidente di Saipem, Francesco Caio commentando la situazione economica attuale.

Il Covid, rileva Caio, "ha disseminato dolore e lutti , ma ci dà un'opportunità unica di ricostruire il mondo in modo più equo e sostenibile. La guardia va tenuta alta ma con un orizzonte di sviluppo concreto, chiaro e credibile sarà più facile gestire i mesi che ci separano dal vaccino".