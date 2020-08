Credem: entro fine anno 600 visite mediche a distanza per persone gruppo (2)

24 agosto 2020 a

(Adnkronos) - "La responsabilità verso le persone, specialmente per quanto riguarda la loro salute e il benessere, è per Credem un valore fondamentale e su cui investiamo da anni. Per questo riteniamo indispensabile che il tour della prevenzione con Lilt continui, anche se proposto per questa sesta edizione in una maniera alternativa", ha dichiarato Andrea Bassi, Direttore del Personale di Credem. "Il sistema di video conference è una modalità ormai consolidata all'interno dell'organizzazione e, anche in questo contesto, ci permette di portare avanti progetti preziosi in totale sicurezza".