Dl Agosto: Arleo (Competere.eu), 'bene misure per pmi ma servono altre agevolazioni'

Roma, 25 ago. (Labitalia) - "In attesa di agevolazioni e incentivi strutturali a fondo perduto ad hoc alle pmi, ben vengano interventi a sostegno delle imprese quali la fiscalità di vantaggio e le agevolazioni sul lavoro, sebbene siano le misure a sostegno delle imprese ad essere chiamate a un ruolo strategico". Lo afferma ad Adnkronos/Labitalia Giuseppe Arleo, coordinatore dell'Osservatorio per la ricostruzione economica dopo Covid-19 di Competere.eu, nella prima nota settimanale del think tank dopo la pausa estiva.

"Il dl Agosto, composto da 115 articoli, sebbene abbia la stessa impostazione dei precedenti decreti e uno sguardo ancora molto al presente più che al futuro, ha sicuramente posto in essere una serie di interventi utili alle pmi che, comunque, si spera siano propedeutici ad altre agevolazioni, a fondo perduto, che vadano ad aiutare in maniera strutturale le imprese nei processi di produzione e di erogazione dei prodotti e servizi, puntando in maniera massiccia sulla digitalizzazione e innovazione, e con una dotazione superiore di fondi", sottolinea.

"Sicuramente la previsione di 500 milioni di euro sullo sviluppo d'impresa con il rifinanziamento degli strumenti Mise gestiti da Invitalia quali Smart&Start, contratti di sviluppo e accordi per l'innovazione, rappresentano un passo in avanti importante verso le imprese. Parimenti, il rifinanziamento della Nuova Sabatini per 64 milioni di euro, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali per 200 milioni di euro, il voucher per il Temporary Manager per 50 milioni e il Fondo Ipcei per 950 milioni rappresentano degli stanziamenti per il breve periodo di importanza non trascurabile", elenca.

"Anche le misure a supporto della liquidità delle imprese - prosegue Arleo - presentano interessanti novità tra cui il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per il triennio 2023-2025 con uno stanziamento di 3,1 mld di euro per il primo anno, 2,635 per il secondo e 1,6 per il terzo".

"Notevole importanza, inoltre, presenta la moratoria bancaria sul pagamento dei mutui, prestiti non rateali, apertura di credito a revoca e prestiti a fronte di anticipi su crediti, con una proroga di quattro mesi automatica a partire dal 30 settembre 2020, come stabilito nel dl 'Cura Italia'", aggiunge.

"Queste, e altre misure, previste nei 115 articoli del dl Agosto rappresentano le misure che accompagneranno la crescita economica delle pmi per il prossimi mesi. Come detto, sono agevolazioni e incentivi molto utili e con uno sguardo al presente o al massimo all'anno venturo, ma aventi, purtroppo, una carenza di natura strutturale e pluriennale, impedendo almeno per ora la possibilità di programmazione delle politiche di crescita da parte delle imprese", conclude.