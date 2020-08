Milano: rissa nella notte in via Padova, un accoltellato

24 agosto 2020 a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Rissa la scorsa notte in via Padova a Milano. Il bilancio è di un accoltellato, soccorso dai sanitari del 118, intorno all'1.15. Il ferito, un cittadino straniero di 43 anni, ha riportato ferite alla testa, al torace, al braccio sinistro e alla schiena rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia di Stato.