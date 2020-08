Milano: poliziotto salva vita ad anziano in stazione Centrale

25 agosto 2020 a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - Un agente della polizia ha salvato la vita ad un anziano in stazione a Milano Centrale. Ieri sera, alle ore 20 circa, l'agente, in servizio presso la stazione, stava per raggiungere il proprio ufficio per il turno serale, quando ha notato alcune persone radunate vicino all'uscita della stazione. Avvicinatosi per capire quale fosse il problema, ha notato un anziano riverso in posizione prona per terra.

Il poliziotto, ipotizzando un malore, ha immediatamente voltato l'uomo supino, notando che lo stesso non respirava e non aveva battito cardiaco. Comprendendo la gravità della situazione, ha effettuato sin da subito le operazioni di rianimazione cardio-polmonare. Solo dopo alcuni minuti l'anziano ha ripreso lentamente a respirare. L'agente, vedendo migliorare le condizioni di salute, ha interrotto le operazioni salvavita per poi immediatamente riprenderle notando un repentino peggioramento.