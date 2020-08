24 agosto 2020 a

a

a

Milano, 24 ago. (Adnkronos) - Intossicazione da monossido di carbonio in via Luigi Einaudi a Parabiago, comune alle porte di Milano. L'allarme è scattato alle ore 5.10, dopo che le fiamme - per ragioni ancora da accertare - sono scoppiate in un appartamento. Sono "12 le persone soccorse", rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.