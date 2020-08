Milano: De Corato su stupro, 'ministro Lamorgese invii forze dell'ordine'

25 agosto 2020 a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "Ormai siamo abituati a questi episodi che si consumano nella Milano del sindaco Sala in pieno giorno, senza nessun controllo. Bisogna solo sperare nel coraggio di un passante o nelle telecamere di videosorveglianza". Così Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, interviene sullo stupro avvenuto ieri pomeriggio al Parco delle cave e che ha visto come vittima una 54enne. "I tre aggressori - un italiano, un moldavo e un ucraino – sono stati fortunatamente arrestati grazie alla segnalazione di un passante che ha prima cercato di difendere la donna e poi, a sua volta aggredito, ha chiamato la polizia", aggiunge.

"Come se non bastasse, ieri notte in via Monfalcone, nella periferia Nord-Est della città, c'è stata una violenta rissa tra sudamericani con un bilancio di tre giovani accoltellati trasportati negli ospedali milanesi per le cure. Il giorno prima, domenica, un'altra rissa e un accoltellamento in via Padova, quartiere ormai allo sbando in mano agli spacciatori. E menomale che il ministro Lamorgese ha dichiarato al vertice di Ferragosto in Prefettura che Milano è una città sicura", sottolinea l'assessore.