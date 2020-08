Mantova: lavoratori in nero e senza protezioni, multa di 60mila euro ad azienda agricola

26 agosto 2020 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Lavoratori pagati in nero, sprovvisti di mascherine e mandati nei campi senza rispettare le norme Covid. A Dosolo, in provincia di Mantova, un imprenditore è stato denunciato dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova e dai militari della Compagnia di Viadana. E' il titolare 63enne di un'azienda che ha un campo coltivato nella frazione di Villastrada: ieri i carabinieri hanno identificato complessivamente 15 lavoratori, di cui 13 in nero (regolari sul territorio nazionale), e due invece sprovvisti di qualsiasi titolo di soggiorno per essere avviati all'attività lavorativa e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Per tutti i lavoratori non erano state rispettate le norme sanitarie anti-Covid.

I carabinieri hanno sospeso l'attività imprenditoriale e multato il titolare con 60.000 euro, oltre al recupero contributivo in corso di quantificazione.