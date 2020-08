Amazon: Wall Street corre, oggi Bezos può superare quota 200 mld dollari

26 agosto 2020 a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Con un andamento di Wall Street che - dopo i record di ieri - oggi viene visto ancora in crescita, la seduta odierna potrebbe passare alla storia come quella in cui per la prima volta una singola persona è arrivata a valere 200 miliardi. E la persona sarebbe naturalmente Jeff Bezos, da tempo l'uomo più ricco al mondo.

Già ieri, infatti, il fondatore di Amazon ci era andato vicino, grazie a una corsa senza fine del titolo della società cresciuto dell'1,2%: una crescita che - ricorda Forbes - ha significato un aumento di 2,2 miliardi di dollari del patrimonio di Bezos, portandolo a quota 199,7 miliardi di dollari complessivi. Oggi basterà un rialzo anche minimo per permettere a Bezos - che controlla l'11,1% del colosso - di superare quota 200 miliardi. Un record che getta luce sull'andamento anti-ciclico di Amazon alla luce della pandemia di coronavirus. Da metà febbraio, il titolo è cresciuto di oltre il 55% (pari a un incremento della fortuna di Bezos di 86 miliardi) grazie al boom della domanda di shopping online.

Peraltro Bezos avrebbe superato già da settimane la soglia dei 200 miliardi se non avesse affrontato il divorzio più costoso della storia, 'rigirando' alla ex moglie MacKenzie Scott un quarto del suo pacchetto di titoli Amazon. Una pioggia di denaro che ha permesso alla ex signora Bezos di donare ad agosto quasi 1,7 miliardi a 116 enti no profit, primo passo dell'impegno ad elargire beneficenza “fino a quando la cassaforte non sarà vuota”. Un impegno che potrebbe richiedere il suo tempo, visto che il pacchetto di titoli Amazon di Ms. Scott ha ancora un valore superiore ai 63 miliardi di dollari.