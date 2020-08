Pavia: tenta di darsi fuoco su autobus, autista lo mette in fuga, denunciato (2)

26 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Sulla scorta delle testimonianze, l'esame dei filmati delle telecamere installate sull'autobus, i carabinieri sono riusciti ad identificare l'autore e a rintracciarlo vicino alla stazione ferroviaria di Casteggio: si tratta di un pregiudicato residente in zona. E' stato deferito in stato di libertà alla procura di Pavia per i reati di minaccia aggravata, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità e tentate lesioni personali aggravate.