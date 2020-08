Petrolio: Up, a luglio consumi -13,9%, in primi 7 mesi -19,3% (2)

26 agosto 2020 a

a

a

(Adnkronos) - I consumi petroliferi italiani nei primi sette mesi sono ammontati a 28,1 milioni di tonnellate, con un decremento del 19,3% (-6.697.000 tonnellate) rispetto ai primi sette mesi del 2019.

A luglio i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), a parità di giorni lavorativi, sono risultati pari a 2,7 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un decremento del 6,9% (-199.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. In particolare la benzina totale ha mostrato un calo del 5,8% (-41.000 tonnellate) mentre il calo della benzina venduta sulla rete rispetto a luglio 2019 è stato del 5,5%; il gasolio autotrazione evidenzia un decremento del 7,2% (-158.000 tonnellate), mentre il gasolio venduto sulla rete dell'8,3% sempre rispetto a luglio 2019, in conseguenza di una contrazione più contenuta del gasolio extrarete usato soprattutto per il trasporto merci (-5,8%).

Tutti i prodotti petroliferi, ad eccezione dei consumi di bitume (+9,1%), presentano un segno negativo anche se più contenuto rispetto ai mesi precedenti. Segno particolarmente negativo per il carburante per aerei che pur con un lieve recupero a seguito di una ripresa ancora molto parziale del traffico aereo fa segnare un -69,9% rispetto allo stesso mese del 2019, con la componente dell'aviazione militare in forte crescita (+78,2%) che ha leggermente attenuato il calo degli usi di jet fuel per l'aviazione civile (-72,5%).