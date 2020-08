Dj morta: micro tracce di sangue sul cranio di Gioele, ha battuto la testa in auto?/Adnkronos (3)

26 agosto 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Presente oggi anche l'entomolgoo Stefano Vanin: "C'è una fauna entomologica" anche sul corpicino del piccolo Gioele, come spiega il professor Stefano Vanin. "Adesso come nel caso della madre è tutto da analizzare in laboratorio", dice. E sostiene che "non c'è la prova regina". "Capisco che ci sia questo bisogno di risposte, ma vi dico anche che c'è un milione di insetti - sottolinea - finché non analizzeremo questi insetti in laboratorio non si potrà dire molto". "Oggi come oggi" non è possibile capire se il bambino sia "morto vicino alla madre Viviana", come dice ancora Vanin. "Sono stati raccolti un sacco di elementi sia per quanto riguarda la componente medica che veterinaria ed entomologica - aggiunge - quindi di elementi raccolti ce ne sono. Noi abbiamo una serie di requisiti a cui rispondere, abbiamo chiesto 90 giorni e faremo l'impossibilità per starci. Le comunicazioni le daremo direttamente al pm che ci ha incaricato".

Vanin ribadisce che "è un caso difficilissimo, perché c'è un clima e un ambiente particolare, anche se qualche elemento informativo è stato estratto". Sul terreno ci sono dei "segni di giacitura del corpo, il terreno non è compromesso ma è un ambiente su cui sono passate delle persone".

Ma quali risposte si aspettano i legali? "Una analisi sui resti del bambino o di parti di esso vediamo se dalla visione è possibile ricavare la causa della morte". "C'è una fauna entomologica, vicino ai resti del piccolo Gioele, che occorre analizzare. Finché questo tipo di mosche non verranno analizzate nel laboratorio, non possiamo dire nulla" ha spiegato ancora il professor Stefano Vanin, consulente della procura. "Oggi abbiamo raccolto una serie di elementi di tipo medico, veterinario e entomologico. Il corpo, come qualsiasi altro corpo dà delle informazioni, su quanto siano importanti queste informazioni è presto dirlo. Questo è comunque un caso difficilissimo".