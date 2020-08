Cinema: al Castello di Lipari presentazione film denuncia ‘Metamorphosis' del regista Salonia (2)

27 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Il profitto immediato per l'arricchimento individuale in un ambiente a rischio e pieno di insidie per la nostra salute e la nostra vita è una pessima divinazione rispetto all'affermazione di un domani in salute e equilibrio”. “Metamorphosis – spiega Salonia è una pellicola che consacra il trionfo della Natura contro la distruzione e la manipolazione genetica che l'essere umano opera nei suoi confronti. Cosa accadrebbe se a un tratto la realtà sparisse davanti ai nostri occhi? Forse svanirebbe il confine tra la vita e la morte. Forse l'essere umano si farebbe più domande sulla sua fragilità e sulla sua eternità, invece di accettare le cose così come appaiono. Ho voluto interrogare i miti della natura gentile o matrigna, da Rousseau a Leopardi, relativizzando l'idea che tutto sia stato creato a immagine e somiglianza di Dio o dell'uomo. In questo film ho messo la paura al centro della riflessione umana, mostrando il male come l'altra faccia del bene, la trasformazione come unica necessità di sopravvivenza. Metamorphosis è il trionfo della Natura, contro chiunque voglia modificarla. Si tratta, purtroppo di un argomento molto attuale, soprattutto in quest'epoca in cui regna la manipolazione genetica e il controllo dei nostri corpi da parte di chi ha il potere di farlo”. Nel cast oltre a Giulia Ramires e Eros Salonia, Philippe Pasquini, Donatella Bartoli, Alessio Bonaffini, Patricia Vignoli. Direttori della fotografia: Claudio Stirlani e Eros Salonia.

Musiche originali di Giovanni Puliafito. Prodotto da Michaël Moscatelli Cinéaste per Nymphéa Productions, Paris, Antonella Di Nardo e Eros Salonia.