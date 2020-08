Milano: incidente tra autobus e moto in centro, grave centauro

27 agosto 2020 a

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - Scontro tra un autobus e una moto questa mattina, intorno alle 6.45, lungo corso Buenos Aires a Milano. L'uomo, 35 anni, alla guida delle due ruote è stato sbalzato per l'impatto e ha sbattuto contro dei paletti metallici, rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Soccorso dai sanitari è stato trasportato in codice rosso, cioè in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Stato. Si lavora per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto e le eventuali responsabilità.