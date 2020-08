Fase 3: Misiani, 'bonus 110% fino al 2023 grazie ai fondi Ue'

27 agosto 2020 a

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Le linee guida del nostro progetto erano già indicate nel Piano nazionale di riforma approvato in Parlamento: una grande spinta alla digitalizzazione, investimenti nella transizione ecologica e nella riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali. Il Recovery Plan che presenteremo a metà ottobre dettaglierà gli obiettivi e selezionerà i progetti". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Il Messaggero', è il viceministro all'Economia, Antonio Misiani.

"Se sarà possibile rendicontare nel Recovery Fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l'orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023. Questa potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio", aggiunge Misiani.