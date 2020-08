Mediobanca: Les Echos, 'battaglia' alla guida di Messier Maris

27 agosto 2020 a

Parigi, 27 ago. (Adnkronos) - Battaglia alla guida di Messier Maris & Associés, una delle tre principali boutique di Corporate Finance francesi il cui 66% è detenuto da Mediobanca dal 2019. A rivelarlo è 'Les Echos' che parla "di tensioni" tra i due soci, Erik Maris e Jean - Marie Messier, l'ex numero uno di Vivendi fino al 2002. "Chiamato per mediare il patron di Mediobanca, Alberto Nagel si è recato a giugno nella sede della banca d'affari parigina", scrive il quotidiano economico francese.

Mediobanca, rileva una fonte di Piazzetta Cuccia, "è certo il primo azionista ma la gestione è tra le mani" di Maris e di Messier. La questione "va risolta tra i due soci". Per ora, rileva, "abbiamo versato un terzo del prezzo" di 166 milioni di euro. "Tutto il resto dipenderà dei risultati che realizzeranno".

Le tensioni, rileva 'Les Echos', sarebbero nate dopo il 'veto' esercitato da Messier riguardo a decisioni su delle retribuzioni e delle promozioni di giovani soci e sulla chiusura della sede di New York. Un confitto, sottolinea il quotidiano transalpino, "che capita nel peggior momento" mentre Nagel è alle prese con la vicenda di Leonardo Del Vecchio. Ieri intanto è arrivato il via libera dalla Bce alla Delfin per salire dall'attuale 9,9% di Mediobanca fino al 19,99%.