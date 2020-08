Rilascio del Toasted Barrel Finish Rye di Michter's

27 agosto 2020 a

a

a

LOUISVILLE, Kentucky, 27 agosto 2020 /PRNewswire/ -- A settembre la Michter's Distillery rilascerà un numero limitato del suo whisky US*1 Toasted Barrel Finish Rye.

"L'accoglienza che i nostri whisky Toasted Barrel Finish hanno ricevuto è il risultato di un lavoro particolarmente focalizzato svolto dal nostro team di produzione guidato dal Mastro Distillatore Dan McKee e dalla Maestra di Maturazione Andrea Wilson. Nonostante le continue carenze in tutti i nostri stock di whisky, abbiamo fortemente voluto rendere disponibile il nostro whisky di segale per questo rilascio speciale," ha detto Joseph J. Magliocco, presidente di Michter's.

Il Toasted Barrel Finish Rye di Michter's è fatto prendendo un US*1 Single Barrel Kentucky Straight Rye di Michter's pienamente maturato in barrel strength, poi invecchiandolo ulteriormente in una seconda botte customizzata fatta sulle specifiche impostate dalla Maestra di Maturazione di Michter's Andrea Wilson. Lei stessa ha commentato: "per questo rilascio 2020, abbiamo scelto barili di whisky di segale invecchiati alla qualità migliore e poi buttato ogni botte, e i contenuti di ogni botte singola sono stati messi in una seconda botte singola assemblata con legno stagionato naturalmente per 24 mesi ed essiccato all'aria. La seconda botte è stata tostata in modo personalizzato per estrarre i caratteri a creare una ricca e decadente esperienza di whisky di segale." La barrel proof media per le botti tostate della segale imbottigliata per questo rilascio è 109,2. Il Mastro Distillatore Dan McKee ha rimarcato: "questo è un whisky che puoi davvero sorseggiare e assaporare."

Il prezzo al pubblico suggerito dello US*1 Toasted Barrel Finish Rye di Michter's negli USA è di 85 dollari per la bottigia da 750ml.

Oltre alla sua distilleria principale nel sobborgo di Shively a Louisville, le operazioni di Michter's si estendono ad altri due siti nel Kentucky. A Springfield, Michter's coltiva in proprio il grano nella sua proprietà da 145 acri, mentre nel centro di Louisville, Michter's ha la sua seconda distilleria nello storico edificio di Fort Nelson, che ha aperto al pubblico nel febbraio di quest'anno. Situato in una posizione privilegiata sulla West Main Street di fronte a Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la distilleria Michter's di Fort Nelson ospita il leggendario sistema ad alambicco della Michter's Pennsylvania Distillery. Quando aperta, ha anche tour didattici con degustazioni di whisky e The Bar a Fort Nelson, che presenta cocktail classici curati dallo storico di liquori e cocktail David Wondrich.

Michter's fa whisky a produzione limitata altamente acclamati, che sono soggetti ad assegnazione poiché la domanda ha superato l'offerta. Michter's è rinomata per i suoi whisky single barrel segale, small batch bourbon, single barrel bourbon e small batch American whisky. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare www.michters.com e seguirci su Instagram, Facebook e Twitter.

Contatto: Joseph J. Magliocco 502-774-2300 [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244480/Michters_Toasted_Barrel_Finish.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg