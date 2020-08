27 agosto 2020 a

Roma, 27 ago. (Adnkronos Salute) - "Se l'andamento dell'epidemia dovesse schizzare verso l'alto, state pur certi che alcune altre precauzioni dovranno essere prese". Lo ha affermato Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, in audizione in commissione Cultura alla Camera, parlando di "lockdown locali nelle peggiori delle ipotesi. E non più un lockdown generale, questa è una memoria del passato".