Dj morta: parroco Venetico, 'erano una bella famiglia, siamo vicini a Daniele' (3)

(Messina) - Don Cleto ritiene che ci "vorrà ancora del tempo per i funerali", come ha ribadito ieri all'Adnkronos anche il medico legale Elvira Ventura all'uscita dal Policlinico dove ha eseguito l'autopsia sul corpicino del bimbo. Perché dovranno essere eseguiti ancora altri esami.

Ma come un parroco dare conforto a un uomo che ha perso la sua famiglia? "Le ricette non le ha nessuno - si limita a dire -anzi diffidiamo di chi ha le ricette a buon mercato. Chi crede nel Signore confida in Dio per avere luce, pace e rassegnazione". E prima di tornare in chiesa dove tra poco celebrerà la santa messa dice: "La parrocchia è vicino a Daniele...".