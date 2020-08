Dj morta: dalla fioraia al vecchietto, Venetico non crede alla tesi dell'omicidio-suicidio**

27 agosto 2020 a

a

a

Venetico Marina (Messina), 27 ago. (Adnkronos) - "Viviana era una mamma meravigliosa, stava molto attenta al piccolo Gioele. Non gli lasciava mai la mano. Era scrupolosa. Una madre perfetta. Io non credo assolutamente alla tesi dell'omicidio-suicidio. No, non ci credo". La fioraia della piazza principale di Venetico Marina, piccolo centro dei Nebrodi di poco più di duemila abitanti, che d'estate diventano il triplo, che ha il negozio a due passi dalla parrocchia, non crede all'ipotesi che Viviana Parisi possa avere raggiunto il bosco di Caronia (Messina) per uccidere il suo figlioletto e poi togliersi la vita gettandosi da un traliccio. "Viviana non avrebbe mai fatto del male a suo figlio - ripete sena mai fermarsi - mai, lo ribadisco. E' una ipotesi che non sta né in cielo né in terra. Non ci crederò mai".

Poi, la commerciante, se la prende con le ricerche che, a suo dire, sono state "troppo lente". "Purtroppo non le hanno fatte bene, altrimenti l'avrebbero trovata subito - spiega - tanto è vero che poi il corpo è stato trovato da un volontario e non da chi stava lì da giorni per cercare Viviana. Io non so cosa sia accaduto ma so che Viviana e Gioele non sono stati cercati bene. E forse potevano essere salvati, o comunque le cose potevano andare diversamente".