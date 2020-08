Piramal Pharma Solutions collaborerà con Epirium Bio all'esclusivo programma integrato di sviluppo e produzione di farmaci orfani

28 agosto 2020 a

- Il programma integrato comprende lo sviluppo di formulazioni e la produzione di principi attivi e prodotti farmaceutici

- Il progetto coinvolge tre stabilimenti di Piramal Pharma Solutions (PPS) in India

- In un'area dedicata sono state aggiunte nuove tecnologie specializzate

MUMBAI, India, 28 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, azienda leader nello sviluppo e nella produzione per conto terzi (CDMO), ha annunciato oggi che l'azienda collaborerà con Epirium Bio nell'ambito di un rapporto di produzione esclusivo per nuovi farmaci orfani destinati a malattie rare con un elevato fabbisogno terapeutico.

Il team di Piramal Pharma Solutions (PPS) fornirà ad Epirium un programma integrato che comprende lo sviluppo di formulazioni, la fornitura di principi attivi e prodotti intermedi, lo sviluppo e la produzione di prodotti chimici e farmaci in forme di dosaggio solide per uso orale. Il lavoro è in fase di completamento in tre stabilimenti PPS in India, creando un perfetto allineamento tra informazioni, tecnologia e project management che velocizzerà le tempistiche e porterà i farmaci sul mercato più rapidamente.

Secondo Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions: "Questo programma con Epirium illustra il nostro ruolo di leader di mercato nella fornitura di servizi integrati. Abbiamo integrato a monte la nostra fornitura di prodotti intermedi per garantire la sicurezza e la qualità della supply chain, abbiamo investito oltre 1 milione di dollari per aggiungere un'area dedicata al nostro stabilimento dotata delle tecnologie specializzate necessarie per la produzione del prodotto di Epirium e abbiamo sviluppato un processo completamente integrato che sfrutta la competenza dei nostri team in tre stabilimenti."

Il dott. Sundeep Dugar, Chief Technology Officer di Epirium, ha aggiunto: "Le nostre conoscenze scientifiche hanno portato alla scoperta di un nuovo approccio farmacologico per il trattamento delle malattie caratterizzate da esaurimento e disfunzione mitocondriale. La dimostrazione del concetto è stata stabilita nei primi studi sull'uomo e intendiamo far avanzare il nostro candidato clinico come potenziale trattamento per alcune malattie rare rilevanti con un elevato fabbisogno terapeutico. Ci aspettiamo che il nostro partenariato con PPS acceleri queste iniziative e ci aiuti a introdurre sul mercato farmaci orfani di alta qualità."

Il primo ciclo di produzione del principio attivo e del farmaco è stato completato con successo nell'ambito del programma integrato. Sono in corso cicli aggiuntivi, così come ulteriori sviluppi che andranno a vantaggio di indicazioni future e di nuovi programmi clinici.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi per lo sviluppo di processi e farmaci, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi e forme di dosaggio finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi ad alta efficacia e di coniugati anticorpo-farmaco. La nostra capacità di fornitore di servizi integrato e la nostra esperienza con varie tecnologie ci consentono di lavorare al servizio di aziende che producono farmaci innovativi e generici in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito:www.piramalpharmasolutions.com | Social Media: Twitter, LinkedIn

Informazioni su Piramal Enterprises Limited:

Piramal Enterprises Limited (PEL) è una delle grandi società diversificate dell'India, presente nel settore farmaceutico e dei servizi finanziari. Il fatturato consolidato di PEL era pari a circa 1,7 miliardi di dollari statunitensi per l'esercizio 2020, di cui il 34% circa era stato generato al di fuori dell'India.

Piramal Pharma Solutions fa parte del settore farmaceutico di PEL che fornisce un intero pool di servizi farmaceutici (compresi quelli per settori quali iniettabili, HPAPI, ecc.) e offre un portafoglio di prodotti farmaceutici differenziati per nicchia sfruttando le sue capacità di produzione end-to-end in 14 stabilimenti in tutto il mondo e un'ampia rete di distribuzione globale in oltre 100 paesi. PEL è impegnata anche nel segmento dei prodotti di consumo in India.

Vanta inoltre una considerevole presenza nel settore dei servizi finanziari indiano. PEL è quotata nella BSE Limited e nella National Stock Exchange of India Limited in India. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito: www.piramal.com | Social Media: Facebook,Twitter, Linkedin

Informazioni su Epirium Bio:

Epirium Bio è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che utilizza informazioni esclusive relative alla biologia della funzione mitocondriale e alla rigenerazione dei tessuti per tentare approcci terapeutici nuovi e clinicamente significativi per i disturbi neuromuscolari, neurodegenerativi e mitocondriali. L'azienda ha individuato e creato una piattaforma protetta da IP di piccole molecole che costituiscono una nuova classe di terapie potenzialmente in grado di migliorare la struttura e la funzione mitocondriale, oltre a stimolare la biogenesi mitocondriale e la rigenerazione dei tessuti. Epirium ha avanzato il suo primo candidato clinico (EPM-01) per la distrofia muscolare di Becker e prevede di proseguire con lo sviluppo di farmaci mirati ad altri disturbi associati alla disfunzione mitocondriale e alla degenerazione tissutale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.epirium.com.

