JA Solar fornisce moduli per il più grande progetto ibrido solare-eolico nella Corea del Sud

28 agosto 2020 a

a

a

BEIJING, 28 agosto 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar ha annunciato di aver fornito i moduli per il progetto della maggiore centrale fotovoltaica montana della Corea del Sud, che ha una capacità installata di 93MW ed è costruita sul terreno di una centrale eolica esistente da 40MW. Con l'incorporazione della centrale fotovoltaica, il progetto ibrido eolico-solare è diventato il più grande del suo genere nella Corea del Sud con una potenza installata totale di 133MW.

Si prevede che l'intero progetto ibrido eolico-solare genererà 120 milioni di kWh di elettricità all'anno, soddisfacendo il fabbisogno di circa 30.000 famiglie e portando un introito annuo di circa 30 miliardi di won (circa 25 milioni di dollari USA). Si prevede che l'impianto fotovoltaico da 93MW ridurrà le emissioni di gas serra di circa 56.000 tonnellate all'anno, equivalenti al rimboschimento di 310.000 pini.

Questo progetto utilizza il terreno inutilizzato del parco eolico per l'installazione della centrale fotovoltaica in modo da soddisfare la crescente domanda di energia pulita del mercato sudcoreano e, nel contempo, sfruttare più a pieno il terreno. Questa nuova applicazione della generazione di energia eolica e solare migliora l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico e ne riduce i costi.

Questo nuovo progetto fa parte dell'impegno costante di JA Solar di esplorare attivamente applicazioni innovative delle energie rinnovabili, concentrandosi al contempo sullo sviluppo della tecnologia fotovoltaica. Ha fornito moduli per progetti che combinano prodotti fotovoltaici con tecnologie all'avanguardia, tra cui la consegna di 490MW della centrale idrica Huanghe Hydropower per il suo progetto di trasmissione ad altissima tensione (UHV) nella provincia di Qinghai, un progetto di generazione solare combinata con accumulo da 32MW a Hokkaido e il primo progetto di inseguitori bifacciali in Malaysia. Attraverso queste applicazioni innovative di prodotti fotovoltaici avanzati, l'azienda promuove costantemente l'uso efficiente e lo sviluppo dell'energia solare.

Sin dall'ingresso di JA Solar nel mercato del fotovoltaico solare sudcoreano nel 2011, l'azienda si è fatta un'eccellente reputazione e ha sviluppato una clientela fedele nel mercato del fotovoltaico in rapida crescita con i suoi prodotti e servizi di alta qualità. I prodotti altamente efficienti di JA Solar hanno ottenuto la certificazione di prodotto dagli standard industriali coreani (KS), e hanno ricevuto riconoscimenti da parte dei media e dei clienti dell'industria locale. Nel 2018, JA Solar ha creato ufficialmente una filiale in Corea del Sud per fornire assistenza e servizi più tempestivi ed efficienti ai clienti locali. Nel 2019, la filiale ha vinto il premio "Best Market Performance Award" per le migliori prestazioni di mercato del settore solare/ESS della Corea del Sud.