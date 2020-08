Milano: Sala, 'per materne e nidi termoscanner e zone car free'

28 agosto 2020 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha fatto "acquisti consistenti" di termoscanner per misurare la temperature a bambini e accompagnatori all'ingresso di nidi e materne. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, spiegando che quindi la decisione dell'amministrazione comunale nella fascia 0-6 è "non delegare la temperatura ai genitori. Per noi è la decisione giusta".

I dipendenti delle scuole comunali "saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale, di guanti, gel e mascherine. Stiamo acquistando mascherine che siano il meno invasive possibili per i bambini". Il Comune investirà anche 6 milioni di euro "per incrementare il numero di ausiliari che si occuperanno delle pulizie".

Per evitare assembramenti all'accesso delle scuole si sta ragionando su zone 'car free'. "E' evidente che quando si arriva, si deve fare il test con il termoscanner e c'è il rischio di assembramento. Per una decina di scuole circa sarà istituita sulla via interessata il car free", ovvero un divieto di transito per le auto nel momento in cui sono previsti gli ingressi e le uscite da scuola.