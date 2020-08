Indagine Kaspersky: il 38% degli italiani condivide le password dei servizi di streaming con i propri coinquilini

28 agosto 2020 a

(Milano, 28 agosto 2020) - Milano, 28 agosto 2020 - Il report di Kaspersky "

Le restrizioni legate al COVID-19

Sulla base di questa ipotesi, la ricerca ha evidenziato che i servizi online possono avvicinare le persone al punto che queste si sentano a proprio agio a condividere reciprocamente le informazioni dei loro account personali e consentire ad altri di accedervi. Oltre a condividere l'accesso alle piattaforme di streaming, il 6% degli italiani, contro il 33% a livello globale, ha dichiarato di condividere con i propri coinquilini gli account per accedere a piattaforme di retail online, come eBay o Amazon Prime. Inoltre il 13% degli italiani ammette di condividere anche i propri account per la consegna a domicilio di generi alimentari, come Deliveroo, e il 38% gli abbonamenti alle piattaforme di gaming online (ad esempio Xbox Live).

Tuttavia, alcuni degli italiani intervistati non sono convinti della prudenza utilizzata dai propri coinquilini quando questi navigano online e ritengono che il modo agire in rete dei propri amici possa influire sulle loro abitudini digitali. Ad esempio, il 21% degli italiani (43% a livello globale) ha dichiarato di essere preoccupato per l'aumento del tempo trascorso online su piattaforme di streaming o di gaming. Il 19% degli italiani (contro il 24% a livello globale) è, infatti, preoccupato che le abitudini digitali dei propri coinquilini possano influire sulla velocità della loro connessione internet e quindi sulle loro prestazioni di gioco online.

"Nella società moderna condividere l'appartamento è una pratica diffusa così come condividere la connessione internet e l'accesso a vari servizi tra coinquilini. Purtroppo, non avere il controllo su come vengono condivisi i dati personali può far sì che questi vengano rubati da persone o gruppi non affidabili. Per evitare che questo accada è possibile sfruttare alcune procedure specifiche di alcuni di questi servizi che consentono di utilizzare un unico abbonamento senza dover condividere le password. Sia che si viva da soli o si condivida l'appartamento con qualcuno, Kaspersky raccomanda di proteggere i dispositivi e le credenziali con soluzioni di sicurezza informatica efficaci per garantire che le informazioni personali rimangano al sicuro", ha affermato Andrew Winton, Vice Presidente, Marketing di Kaspersky.

Kaspersky raccomanda agli utenti che condividono l'appartamento con altri di seguire le seguenti indicazioni per proteggere i propri dispositivi:

• Non accedere ai link ricevuti tramite e-mail indesiderate o sospette. Accertarsi dell'autenticità dei mittenti verificando l'esistenza del sito web ufficiale

• Non condividere informazioni personali e non permettere l'accesso ai propri account a terze parti, a meno che non sia strettamente necessario, per ridurre il rischio che vengano divulgati su internet

