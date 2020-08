Viviana Parisi, Mastronardi: "Forse temeva le togliessero Gioele"

28 agosto 2020 a

a

a

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo tre cose da considerare in questa storia: se dall'esame necroscopico, lì dove sarà possibile, compare quello che viene chiamato l'abbraccio mortale (bimbo soffocato per abnorme abbraccio), che ci auguriamo non sia l'ipotesi quella conclusiva, allora sicuramente possiamo tornare alla prima tesi, cioè che il bimbo sia stato ucciso dalla propria madre per ragioni di psicosi, paranoia o magari per una inidonea gestione dei farmaci che gli erano stati dati e che non si è capito ancora se abbia continuato a prenderli o ne abbia presi troppi". Inizia così il criminologo Vincenzo Mastronardi, che parlando con l'Adnkronos ha provato a ricostruire i tasselli del puzzle sempre più intricato sul