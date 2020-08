Milano: De Corato, 'foga green Comune su bici, oltre 600 incidenti da giugno'

28 agosto 2020 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - A Milano "saranno messi a disposizione dei cittadini che sceglieranno di spostarsi in bici o monopattino 35 km di piste ciclabili. Nonostante i percorsi dedicati ai ciclisti in corso di realizzazione, dal primo giugno 2020 ad oggi, secondo i dati Areu, sono stati 507 gli incidenti che hanno coinvolto bici (180 investimenti e 327 cadute) e 112 i monopattini registrati dal 112 e per i quali sono dovuti intervenire mezzi di soccorso. A questi numeri andrebbero poi aggiunti tutti coloro che, dopo i sinistri a bordo di questi mezzi, si sono recati autonomamente al pronto soccorso". E' quanto fa notare l'assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato, che ha già presentato un esposto a giugno, in merito all'annuncio dell'assessore comunale alla mobilità, Marco Granelli, sulle nuove piste.

"Considerato l'aumento dei monopattini elettrici sharing voluto la scorsa settimana dal Comune che ha portato a 6 mila unità il numero di quelli noleggiabili presenti in città e considerato l'aumento di traffico che ci sarà con la ripresa delle attività, con queste piste ciclabili così fatte i primi a pagare il prezzo più alto in termini di incidentalità saranno i ciclisti e coloro che utilizzano i monopattini. Secondo uno studio dell'Università Bicocca e Pirelli, alla ripresa delle attività la percentuale dei lavoratori che preferirà raggiungere il proprio luogo di lavoro in auto piuttosto che con i mezzi di trasporto pubblico passerà da 20 a 70%".

Fatti così, continua, "questi percorsi ciclabili non solo sono inutili, ma creano anche congestionamento del traffico. Ad ottobre Milano sarà un groviglio di piste ciclabili che stravolgeranno la viabilità con il traffico veicolare in tilt. La Giunta, spinta dalla foga green, sta continuando a restringere carreggiate in favore delle piste che sarebbe stato meglio fare sui marciapiedi come fatto in via Padova, come hanno ribadito persino i verdi ambientalisti, sostenuti anche dal consigliere comunale del Pd Carlo Monguzzi".