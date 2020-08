Il Programma saudita per la ricostruzione e lo sviluppo dello Yemen (SDRPY) collabora con il Cluster del settore privato yemenita su pianificazione e strategia

28 agosto 2020 a

La riunione in concomitanza con la consegna del progetto idrico di Socotra alle autorità yemenite

RIYAD, Arabia Saudita, 28 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Il supervisore Mohammed Al Jabir del Programma saudita per la ricostruzione e lo sviluppo dello Yemen (SDRPY) e molti altri specialisti hanno tenuto una riunione virtuale che ha trattato tutti gli aspetti con i leader del Cluster del settore privato yemenita (YPSC) per coordinare piani di sviluppo e strategie, discutere della collaborazione per ampliare lo scopo degli sforzi tesi allo sviluppo, ed esaminare le potenzialità generali del cluster di partecipare a sviluppo, ricostruzione e recupero economico nello Yemen.

La riunione ha anche definito l'allineamento tra gli obiettivi di sviluppo dello YPSC e di SDRPY, che comprendono il miglioramento dell'efficienza in settori vitali dell'economia yemenita e una maggiore offerta di servizi di base migliorati al maggior numero di destinatari yemeniti possibile. YPSC ha tenuto una presentazione sulla costituzione del cluster, sui risultati ottenuti, e sull'idea alla base del quadro di riferimento per la collaborazione futura con SDRPY. Inoltre, i progetti di SDRPY, le iniziative e le collaborazioni con le organizzazioni internazionali sono stati oggetto di interesse reciproco.

Al termine della riunione le parti hanno concordato di costituire un gruppo di lavoro per formulare una strategia per la cooperazione e per controllare e migliorare il contributo del settore privato allo sviluppo, alla ricostruzione e al recupero economico nello Yemen.

Lo SDRPY si attiene alle migliori prassi nello sviluppo e nella ricostruzione ed esercita una thought leadership nello sviluppo sostenibile al fine di rafforzare i rapporti storici, culturali ed economici tra il Regno dell'Arabia Saudita e la Repubblica dello Yemen.

Tramite i propri uffici nello Yemen, e in collaborazione con il governo yemenita, le autorità locali e il settore privato, lo SDRPY ha avviato più di 188 progetti in oltre 7 settori: sanità, energia, trasporti, idrico, istruzione, agricoltura e pesca, e per finalizzati alla capacità edilizia statale. I team dello SDRPY hanno anche ripetutamente risposto nelle emergenze e offerto per nei disastri in molte province dello Yemen negli ultimi due anni.

Contestualmente alla riunione virtuale, lo SDRPY ha completato la consegna dei propri progetti per la gestione delle risorse idriche alle autorità locali della provincia di Socotra. Si stima che saranno più di 30.000 i beneficiari di questa migliore fornitura e gestione dell'acqua nell'arcipelago a seguito di questo progetto.

