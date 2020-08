Coronavirus: in Lombardia 20mila tamponi e 316 positivi (2)

28 agosto 2020 a

(Adnkronos) - Dei 316 nuovi casi, 42 sono debolmente positivi, 4 derivano da un test sierologico e il 65% sono positività riscontrate tra chi torna dalle vacanze.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono tre in più e salgono a 17, mentre scendono di una unità i ricoveri per Covid in altri reparti, per un totale di 172 posti letto occupati in Lombardia.

L'assessore Gallera parla anche del focolaio "scoperto e arginato" in una rsa di Milano. "A seguito di una positività riscontrata, sono stati disposti ed effettuati i tamponi a tutti gli altri ospiti e operatori. I casi accertati di Covid sono stati trasferiti o isolati in attesa di trasferimento. Questo intervento particolarmente efficace ha consentito una tempestiva presa in carico delle persone e di arginare una pericolosa diffusione del virus", sottolinea.