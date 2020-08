28 agosto 2020 a

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "In merito alle indiscrezioni che circolerebbero e che sono state riportate da Il Sole 24 ore oggi, 28 Agosto 2020, Ferrero smentisce fermamente che vi siano in corso dialoghi di alcun genere con il Cav. Leonardo del Vecchio a tema azionariato di Mediobanca". E' quanto precisa l'azienda in merito alle indiscrezioni che stanno circolando.